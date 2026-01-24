ECONOMIE
Met W komt er een Europees alternatief voor X

social media
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 24 januari 2026 om 10:35
download
X, maar dan zonder de vele nepaccounts, desinformatie en filterbubbels. Het nieuwe platform W wil een Europees alternatief bieden voor het Amerikaanse X, schrijft het AD. Dat een klimaatpartij bijdraagt, is volgens expert Jaap van Zessen niet handig. "Dat zien sommigen als woke."
Er wordt hard gewerkt aan een Europees alternatief voor X. Het nieuwe W moet ons helpen 'technologisch soeverein' te worden, zegt oprichter Anna Zeiter.
Wie er gebruik van wil maken, moet zich eerst met zijn paspoort legitimeren. Zo hoopt Zeiter zich ervan te verzekeren dat alleen echte mensen en organisaties op het platform belanden. "Bots vormen op sociale media een probleem", verklaart Zeiter. "Je weet niet wie erachter zitten, terwijl ze de publieke opinie kunnen beïnvloeden."
De 'W' staat voor 'Wij', maar kan ook gezien worden als twee V's, die op hun beurt staan voor values (waarden) en verified (geverifieerd). "We willen zo weinig mogelijk desinformatie", zegt Zeiter. "Het is gevaarlijk." Zeiter presenteerde haar platform deze week in Davos. Volgende maand start het in bètavorm, een pre-release die bedoeld is om feedback te verzamelen en bugs op te sporen voordat de definitieve versie uitkomt.
