Danone roept nog meer babyvoeding terug in Oostenrijk

WENEN (ANP) - Voedingsmiddelenconcern Danone heeft in Oostenrijk een nieuwe terugroepactie van babyvoeding aangekondigd. Dat meldt de Oostenrijkse autoriteit voor voedselveiligheid Ages. Sinds december hebben Danone en verschillende andere fabrikanten in tientallen landen babyvoeding teruggeroepen die mogelijk besmet is met een giftige stof.

Het bedrijf roept bepaalde batches terug in verband met aangescherpte aanbevelingen over de drempel voor cereulide in babyvoeding. Die giftige stof kan braken en diarree veroorzaken. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid heeft maandag een nieuwe, fors lagere drempel vastgesteld voor cereulide in babyvoeding.

Frankrijk had de toegestane drempel eerder al verlaagd. In dat land onderzoeken de autoriteiten het overlijden van twee baby's die de giftige stof mogelijk binnenkregen.