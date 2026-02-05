ECONOMIE
Bart van den Brink wordt minister van Asiel en Migratie

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 19:13
bijgewerkt om donderdag, 05 februari 2026 om 20:10
Bart van den Brink wordt namens het CDA minister van Asiel en Migratie, meldden meerdere bronnen aan het ANP. Hij voerde samen met fractievoorzitter Henri Bontenbal de onderhandelingen over de vorming van een minderheidskabinet met D66 en VVD.
De 47-jarige Van den Brink is al jaren actief in de top van de christendemocratische partij. Hij was onder meer woordvoerder, campagneleider, politiek assistent en Tweede Kamerlid. In die laatste functie houdt hij zich momenteel bezig met asielzaken. Hij wil werken aan een "houdbaar asielsysteem", zegt hij op de site van het CDA.
Het CDA levert vijf ministers en drie staatssecretarissen aan het kabinet. In de postenverdeling kreeg de partij naast Asiel en Migratie ook Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat en het ministerschap van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport dat onder VWS valt.
Het CDA maakt begin volgende week de namen van zijn bewindslieden officieel bekend.
