Portugese oppositieleider wil uitstel verkiezingen om noodweer

LISSABON (ANP) - Een van de twee kandidaten voor de beslissende ronde van de Portugese presidentsverkiezingen zondag wil uitstel vanwege het noodweer. De rechtspopulistische oppositieleider en kandidaat André Ventura heeft tijdens een bezoek aan het door overstromingen getroffen zuiden gezegd dat er nu niet gestemd kan worden.

Hij zei dat hij aan zijn tegenhanger in de verkiezingen, de socialist António José Seguro, heeft gevraagd ook te proberen de stembusgang een week uit te stellen.

Bij de getroffen mensen is stemmen wel het laatste waar ze aan denken, aldus Ventura. Hij kreeg in de eerste ronde 23,5 procent van de stemmen en de socialist Seguro 31 procent.

Volgens Portugese media is er een juridisch probleem. De Portugese wet kent geen uitstel van de presidentsverkiezingen op nationaal niveau, alleen op gemeentelijk niveau. Burgemeesters kunnen ze uitstellen. Ten zuidoosten van Lissabon heeft de burgemeester van Alcácer do Sal dat in zijn deels overstroomde gemeente al gedaan.