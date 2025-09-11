De Bijenkorf past vage duurzaamheidsclaims aan na opmerking ACM

DEN HAAG (ANP) - De Bijenkorf heeft vage duurzaamheidsclaims op zijn website aangepast en verwijderd na kritiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder gebruikte De Bijenkorf algemene en onduidelijke claims die de keten niet goed onderbouwde, vooral bij kleding en cosmetica.

De warenhuisketen gebruikte termen als 'duurzame producten' en 'lagere milieu-impact' en had een filter met 'duurzame keuzes'. Dit soort claims moeten juist, duidelijk en volledig zijn en met feiten worden onderbouwd, aldus de ACM. "Consumenten hebben alleen houvast aan claims die kloppen en die ze begrijpen", zegt directeur Consumenten Edwin van Houten.

De Bijenkorf stelt de informatie op zijn website te hebben aangepast "zodat klanten kunnen vertrouwen op duidelijke en controleerbare informatie". Hoe de informatie precies is aangepast, meldt de keten echter niet.