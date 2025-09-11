Scrotox in opmars: arts waarschuwt voor risico’s van bizarre cosmetische trend

Botox is al jaren de populairste cosmetische behandeling in de VS waar geen scalpel aan te pas komt. Nu duikt haar minder bekende broertje op, die de gemoederen flink bezighoudt. Jawel, de scrotox-behandeling.

Je vreest het misschien al: dat is Botox die niet in het gezicht, maar in het scrotum wordt geïnjecteerd. Google-zoekopdrachten naar deze ingreep zijn volgens een rapport van Indy100 “gestegen tot 46.000”.

Waarom kiezen mannen voor scrotox?

Mike Tee, senior arts bij de Harley Street Skin Clinic, vertelt dat “ongeveer 80% van de patiënten een esthetisch resultaat zoekt, in plaats van een puur medisch probleem aan te pakken, zoals voor 2015 het geval was.”

Mannen laten de behandeling uitvoeren om drie hoofdredenen: het verminderen van rimpels in de balzak, het behandelen van overmatig zweten dat irritatie en infecties kan veroorzaken, of het tijdelijk vergroten van de scrotale grootte doordat de spieren ontspannen.

“In volwassen mannen kan een overactieve cremasterspier onvrijwillige en frequente samentrekkingen veroorzaken, wat erg pijnlijk kan zijn”, legt dokter Tee uit. “Zowel fysieke als seksuele activiteit kan hierdoor beïnvloed worden.”

De keerzijde van scrotox

Hoewel het injecteren van de gifstof botuline in principe veilig is, benadrukt de arts dat de ingreep alleen door een gekwalificeerde arts moet worden uitgevoerd. Mogelijke risico’s zijn asymmetrie, huiduitslag, duizeligheid of in zeldzame gevallen een anafylactische (allergische) reactie, met kans op plas- of seksuele problemen. Veel vaker komen gevoeligheid, blauwe plekken of roodheid voor.

Volgens Tee is het herstel na de balzakinjectie meestal vlot: “De meeste patiënten hervatten hun dagelijkse activiteiten direct na de behandeling. Er kan wat gevoeligheid en roodheid zijn in de eerste 24 tot 48 uur. Ik adviseer patiënten om seksuele activiteit, warme baden of sporten in die periode te vermijden.”

Na een week goed zorgen voor de huid zijn de eerste effecten zichtbaar. “De volledige resultaten zie je tussen de twee en vier weken”, besluit de arts.