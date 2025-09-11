ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gezondheidsdiensten zien gevaarlijke 'THC-vapes' met stof uit lab

gezondheid
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 9:40
anp110925082 1
AMSTERDAM (ANP) - Hulpverleners signaleren dat in het illegale circuit wegwerpvapes worden verkocht als 'THC-vapes', maar in werkelijkheid synthetische stoffen uit een lab bevatten die de werkzame stof uit cannabis nabootsen. "Deze stoffen kunnen sterker en langer werken en soms leiden tot ernstige gezondheidsklachten", schrijven verslavingskliniek Jellinek en GGD Amsterdam in een bericht aan professionals die met jongeren werken. Meerdere jongeren zijn de afgelopen tijd onwel geworden door dit soort vapes en hadden medische zorg nodig, bevestigt een woordvoerster van Jellinek.
Zembla heeft de vapes onderzocht. Het tv-programma sprak onder meer met scholieren die vertelden dat ze erdoor flauwvielen. Jellinek kent deze berichten ook. "Het is belangrijk om erbij te zeggen dat het om een kleine groep gaat, vooral in Amsterdam. Het gebruik van dit soort vapes is gelukkig niet wijdverbreid. We willen het ook zeker niet interessant maken voor jongeren", zegt een woordvoerster.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

225017384_m

Deze ‘slaapschakelaar’ bouwt spieren op, verbrandt vet en houdt je brein scherp

IMG_2442

5 trucs om slimmer te lijken dan je bent

shutterstock_2518089549

6 trucs om je keuken langer schoon te houden (volgens professionele schoonmakers)

ANP-14874438

Waarom het na een middagdutje voelt alsof je door een vrachtwagen bent overreden – en hoe je dat voorkomt

Loading