De Bijenkorf 'werkt hard' aan herstel van webwinkel

AMSTERDAM (ANP) - Het technische team van de Bijenkorf is nog altijd "hard aan het werk" om de website weer volledig werkend te krijgen, zodat klanten weer normaal kunnen bestellen. "We zijn alternatieve logistieke processen in gang aan het zetten en proberen weer zo snel mogelijk up and running te zijn", laat een woordvoerster van de warenhuisketen weten.

Sinds begin deze week is het bestellen van artikelen via de webwinkel nauwelijks mogelijk. Hoofdzakelijk producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online worden besteld. Bij veel andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht.

Toch is een deel van het assortiment volgens de woordvoerster wel weer beschikbaar. "Ik verwacht dat dit de komende dagen alleen maar wordt opgeschaald". Wanneer de problemen helemaal opgelost zijn, kan zij niet zeggen. Eerder werd al bekend dat de levertijden bij de Bijenkorf fors zijn opgelopen door een groot datalek bij logistiek partner CEVA Logistics.