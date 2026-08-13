VN meldt nieuwe piek in burgerdoden Oekraïne

KYIV (ANP) - In Oekraïne zijn in ruim vier jaar oorlog niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Met zeker 437 sterfgevallen gaat het om het hoogste aantal sinds mei 2022, aldus de VN-monitoringsmissie in Oekraïne. Rusland viel Oekraïne in februari van dat jaar binnen.

Onder de doden zijn zeventien kinderen en er waren ook 2610 gewonden. Een maand eerder vielen er in Oekraïne 298 doden en 2041 gewonden onder burgers. Volgens VN-informatie bleven raketten en drones de belangrijkste oorzaak van burgerslachtoffers. Rusland heeft de afgelopen tijd zijn raketaanvallen op Oekraïne geïntensiveerd.

In de cijfers zijn ook tientallen doden en slachtoffers in door Rusland bezet grondgebied meegeteld. Het werkelijke aantal doden en gewonden is volgens de VN vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat beperkt informatie beschikbaar is over slachtoffers in de gebieden waar Rusland de controle heeft.