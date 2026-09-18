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Duitsland en Zweden oefenen bescherming 'cruciaal' Oostzee-eiland

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 15:08
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VISBY (ANP) - Duitse en Zweedse troepen oefenen hoe ze het cruciale Oostzee-eiland Gotland kunnen beschermen als Rusland het bedreigt. Het Zweedse Gotland geldt als de wachttoren van de Oostzee en onmisbare schakel tussen de Baltische landen en de rest van Europa.
Gotland moest snel versterkt worden om het uit handen van Rusland te houden, was de opdracht voor Duitse en Zweedse militairen. Ze beschermden onder meer de aanvoer van luchtverdedigingssystemen en antischeepsraketten per vrachtschip, aldus de Duitse krijgsmacht. Ook bewaakten ze de haven van Visby op Gotland.
Vanaf het eiland kan de NAVO een groot deel van de Oostzee bestrijken en daarmee die route naar de open oceaan voor Rusland afsluiten. Het is ook een stapsteen naar de geïsoleerde NAVO-bondgenoten Estland, Letland en Litouwen. Als Rusland die zou aanvallen, zouden luchtsteun en de aanvoer van versterkingen via Gotland lopen. Gotland is "sleutelterrein" voor de NAVO, zegt de Duitse luitenant-generaal Alexander Sollfrank.
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