ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stembureaus in Russische Sotsji tijdelijk dicht om dronealarm

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 15:23
anp180926153 1
Volg ons op Google Nieuws
SOTSJI (ANP/DPA) - De stembureaus in de Russische stad Sotsji zijn vrijdag tijdens de Russische parlementsverkiezingen kort gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Aanwezigen zijn hierom tijdelijk naar schuilplaatsen verplaatst, meldt burgemeester van Sotsji Andrej Prosjoenin.
Door de waarschuwing is tijdelijk het vliegverkeer in de toeristische regio opgeschort. Sinds de Russische invasie in 2022 valt Oekraïne vaker de Russische badplaats Sotsji en andere regio's diep in het Russische achterland aan. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot het einde van de verkiezingen op zondag open.
De tien partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn Kremlin-gezind en zijn voor het voortzetten van de oorlog in Oekraïne. De Yabloko-partij die tegen de oorlog was, is in augustus uitgesloten van deelname. De uitslag van de verkiezingen wordt zondag verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2750745947

Scheiding na een lang huwelijk alleen: dit verrast vijftigers het meest

shutterstock_2758245933

Dit zijn de slechtste tweedehands auto's – en dit de beste

beroerd gesteld met vertrouwen in pensioenfondsen1604915292

Nieuwe baan, minder pensioen: de regel die in geen enkel sollicitatiegesprek voorbijkomt

anp170926223 1

Trump zinspeelt op grote escalatie oorlog Iran

204281321_m

Bekende psychiater: "AI kan een gouden kans zijn voor onze mentale gezondheid"

schimmelstippen-plafond-header

Die zwarte stipjes op je plafond zijn geen vuil (maar erger)

Loading