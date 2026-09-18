Stembureaus in Russische Sotsji tijdelijk dicht om dronealarm

SOTSJI (ANP/DPA) - De stembureaus in de Russische stad Sotsji zijn vrijdag tijdens de Russische parlementsverkiezingen kort gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Aanwezigen zijn hierom tijdelijk naar schuilplaatsen verplaatst, meldt burgemeester van Sotsji Andrej Prosjoenin.

Door de waarschuwing is tijdelijk het vliegverkeer in de toeristische regio opgeschort. Sinds de Russische invasie in 2022 valt Oekraïne vaker de Russische badplaats Sotsji en andere regio's diep in het Russische achterland aan. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot het einde van de verkiezingen op zondag open.

De tien partijen die meedoen aan de verkiezingen zijn Kremlin-gezind en zijn voor het voortzetten van de oorlog in Oekraïne. De Yabloko-partij die tegen de oorlog was, is in augustus uitgesloten van deelname. De uitslag van de verkiezingen wordt zondag verwacht.