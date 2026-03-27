De Hypotheekshop ziet stevige toename hypotheekrente

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 11:29
AMSTERDAM (ANP) - De hypotheekrentes in Nederland laten deze week de sterkste stijging zien sinds maart vorig jaar. Dat constateert hypotheekadviesketen De Hypotheekshop. Sinds de VS en Israël een kleine maand geleden Iran aanvielen lopen de rentes duidelijk op.
In totaal verhoogden deze week 41 geldverstrekkers hun tarieven, volgt uit cijfers van de keten. Zeven hypotheekaanbieders deden dit zelfs twee keer. Hiermee behoort deze week volgens De Hypotheekshop ook tot de week met de top 25 grootste rentestijgingen sinds 2008.
"De hypotheekrente is sinds de start van de onrust in het Midden-Oosten in de afgelopen drie weken met circa 0,30 procentpunt opgelopen", zegt een deskundige van De Hypotheekshop. Gemiddeld komt de rente voor een hypotheek van tien jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nu uit op 3,99 procent.
Volgens de kenner ligt de rente nog wel duidelijk onder de piek van 4,55 procent in 2022 en 2023. "De verdere ontwikkeling hangt sterk samen met het verloop van het conflict rond Iran en de energieprijzen."
