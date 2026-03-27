Ook Oostenrijk komt met verbod op sociale media voor jongeren

WENEN (ANP/AFP/RTR) - De regering van Oostenrijk wil het gebruik van sociale media door jongeren aan banden gaan leggen. "Oostenrijk voert een verplichte minimumleeftijd van 14 jaar in voor het gebruik van sociale mediaplatforms", maakte onderminister van Digitalisering Alexander Pröll bekend op een gezamenlijke persconferentie met leden van coalitiepartijen.

Volgens de regering zijn de platforms bewust ontworpen om kinderen afhankelijk te maken van socialemediagebruik. Naast een verbod moet er een nieuw schoolvak komen onder de naam Media en Democratie. Scholieren leren dan hoe ze online onwaarheden en pogingen om de democratie te ondermijnen kunnen herkennen.

Oostenrijk is niet het eerste land dat zo'n stap zet. Australië nam eerder internationaal het voortouw bij het instellen van een verbod op sociale media voor jongeren en ook in meerdere EU-landen wordt gewerkt aan dergelijke maatregelen.