Marktonderzoeker: aantal huishoudens met tv-abonnement daalt

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 11:32
HOUTEN (ANP) - Het aantal huishoudens met een tv-abonnement is vorig jaar gedaald als gevolg van concurrentie met streaming- en videodiensten. Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper, die voorziet dat het aantal tv-abonnementen de komende jaren verder daalt.
Nederland telde eind vorig jaar zo'n 6,4 miljoen tv-abonnees. Dat betekent dat ruim 75 procent van de huishoudens een tv-abonnement heeft, dat is ongeveer twee procentpunten lager dan een jaar eerder. De komende vijf jaar verwacht Telecompaper dat het aantal consumenten met een traditioneel tv-abonnement gemiddeld met 2,3 procent afneemt.
Als gevolg van het dalende aantal abonnementen daalde ook de omzet van betaal-tv in 2025, met ruim 1 procent tot 1,74 miljard euro. De jaarlijkse prijsverhogingen zijn onvoldoende om het lagere aantal klanten te compenseren, schrijft de marktonderzoeker. Die verwacht dat de omzetdaling de komende jaren doorzet.
Vorig jaar had ongeveer 1,5 miljoen huishoudens geen betaald abonnement voor live televisie.
