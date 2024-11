Elon Musk wordt nu machtiger dan ooit

We kunnen Elon Musk uitlachen, met zijn rare gedrag op podia, met zijn verregaand seksisme, met zijn malle plannen, maar we kunnen hem vanaf nu ook serieus nemen. De rijkste persoon ter wereld steunde Trump in de verkiezingscampagne. De monsterzege van Trump zullen hem veel economische voordelen opleveren – en nog veel machtiger maken dan hij al is.

Om het te begrijpen: Tesla ontving subsidies en belastingvoordelen van in totaal 1,25 miljard dollar van de staat Nevada voor de bouw van de Gigafactory, die in 2014 begon. De belofte in ruil daarvoor: het creëren van banen, en Musk heeft dat waargemaakt. Er werken nu 12.000 mensen in de Gigafactory (hij had 1.000 minder beloofd), en 17.000 arbeiders waren bij de bouw betrokken. Het was een succes voor Musk, en het was een succes voor de toenmalige gouverneur Brian Sandoval. Welke politicus houdt er niet van om op te scheppen dat hij een milieuvriendelijk, veelbelovend bedrijf heeft aangetrokken dat goedbetaalde banen creëert?

Dat is de grote kracht van Musk: mensen geven wat ze echt willen: klanten een coole, feel-good auto en politici goede boodschappen voor hun kiezers. In ruil daarvoor krijgt Musk geld, erkenning en relatieve vrijheid om te doen wat hij wil.

Je kunt ondanks al zijn financiële succes volhouden dat hij een dwaas is. Maar het is logischer vast te stellen dat hij wedt op winnende paarden, c.q. dat hij zorgt dat zijn paarden winnen.

Hij heeft bedacht wat Trump voor hem kan doen en heeft veel geld en manipulatie via X gebruikt om Trump te helpen winnen. En om te zorgen dat hij, Musk, aan tafel zat. Gisteravond was hij bij Trump toen de overwinning zich af tekende.

Je zou Musk kunnen omschrijven als een pragmaticus die alles ondergeschikt maakt aan zijn grote visie (het redden van de mensheid door expansie naar andere planeten), schrijft de analyticus van de Suddeutsche Zeitung. En als er iets ongebruikelijks voor nodig is, zoals steun voor Trump, dan is dat zo. Je kunt het bedenken wat je wilt; Eén ding kan niet worden ontkend: het is consistent en buitengewoon succesvol. Op de verkiezingsavond vertelde hij bijvoorbeeld hoe hij, de visionair van de toekomst, had gevochten voor stemmen van de Amish-bevolking in de swingstaat Pennsylvania voor de overwinning van Trump: “We hebben ze laten zien dat ze hun woede kunnen koelen door te stemmen. Zo werkt Musk, en hij maakt er geen geheim van: "Als ik speel, wil ik winnen - en dat kun je niet met halve maatregelen doen."

Hij gaat zijn steun verzilveren. We kunnen alleen maar raden hoe