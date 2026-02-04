ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deel Jumbo-supermarkten in het noorden later open door code rood

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 8:43
anp040226091 1
VEGHEL (ANP) - Een aantal supermarkten van Jumbo in het noorden van het land gaat woensdag later open omdat er code rood geldt. Om hoeveel supermarkten het precies gaat, weet de woordvoerster niet.
Door ijzel is het glad op de weg en heeft het KNMI code rood afgegeven. Daarmee adviseert het weerinstituut tot minstens 12.00 uur niet de weg op te gaan in Friesland, Groningen en Drenthe. Hierdoor kunnen vrachtwagens pas later vertrekken om de winkels te bevoorraden, worden sommige onlinebestellingen uitgesteld en kan winkelpersoneel in sommige gevallen niet op werk komen, meldt de woordvoerster.
Jumbo heeft meer werknemers opgeroepen om later op de dag eventuele achterstanden bij te werken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

203921835_m

Moltbook: Ga vooral eens kijken. Als je niet uitkijkt blijf je uren hangen

Loading