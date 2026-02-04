Deel Jumbo-supermarkten in het noorden later open door code rood

VEGHEL (ANP) - Een aantal supermarkten van Jumbo in het noorden van het land gaat woensdag later open omdat er code rood geldt. Om hoeveel supermarkten het precies gaat, weet de woordvoerster niet.

Door ijzel is het glad op de weg en heeft het KNMI code rood afgegeven. Daarmee adviseert het weerinstituut tot minstens 12.00 uur niet de weg op te gaan in Friesland, Groningen en Drenthe. Hierdoor kunnen vrachtwagens pas later vertrekken om de winkels te bevoorraden, worden sommige onlinebestellingen uitgesteld en kan winkelpersoneel in sommige gevallen niet op werk komen, meldt de woordvoerster.

Jumbo heeft meer werknemers opgeroepen om later op de dag eventuele achterstanden bij te werken.