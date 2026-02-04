FT: Russen onderscheppen communicatie Europese satellieten

Europese veiligheidsfunctionarissen vermoeden dat Rusland de communicatie van een aantal belangrijke satellieten heeft onderschept, schrijft The Financial Times. Daardoor bestaat niet alleen het risico dat de Russen gevoelige informatie in handen krijgen, maar mogelijk zouden ze zelfs de koers van de satellieten kunnen aanpassen.

Volgens de Britse krant maken de Europeanen zich vooral zorgen om de activiteiten van twee Russische ruimtevaartuigen: Luch-1 en Luch-2. Die komen de afgelopen jaren steeds vaker verdacht dicht in de buurt van Europese satellieten. Luch-2 zou bijvoorbeeld zeventien keer zo'n satelliet hebben benaderd en is soms wekenlang blijven hangen.

De Duitse generaal Michael Traut, hoofd van het ruimtecommando, zegt tegen FT dat beide ruimtevaartuigen worden verdacht van 'sigint', oftewel het onderscheppen van signalen en informatie.

'Achilleshiel'

Hoewel de satellieten die zijn benaderd door Luch-1 en Luch-2 met name worden gebruikt voor civiele doelen, zoals het kijken van televisie, dragen ze ook informatie van regeringen en legers bij zich.

Volgens FT maken inlichtingendiensten zich al langer zorgen dat Rusland zijn 'hybride oorlogsvoering' zou kunnen uitbreiden naar de ruimtevaart. "Satellietnetwerken zijn een achilleshiel voor moderne maatschappijen", stelde de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius afgelopen september in een toespraak. "Wie die aanvalt, kan hele landen platleggen."

Een anonieme veiligheidsfunctionaris waarschuwt bovendien in de krant dat veel van de informatie die via de satellieten loopt niet versleuteld is. Dat zou komen doordat veel al jaren geleden zijn gelanceerd en toen niet de benodigde computers hebben meegekregen. Daardoor zijn ze nu kwetsbaar voor onderscheppingen.