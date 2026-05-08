Deelstep- en fietsaanbieder Lime gaat naar beurs in New York

Economie
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 13:43
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Deelstep- en fietsaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al langer plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York.
Volgens een laatste waardering uit 2020 is het bedrijf 510 miljoen dollar waard, ongeveer 433 miljoen euro. Met deze beursgang wordt een hogere waarde verwacht. De omzet groeide vorig jaar tot 887 miljoen dollar, van 687 miljoen dollar een jaar eerder. Het verlies verdubbelde wel bijna tot 59 miljoen dollar.
De elektrische fietsen en stepjes van het in 2017 opgerichte Lime zijn beschikbaar in meer dan 230 steden wereldwijd. In Nederland is het in San Francisco gevestigde bedrijf actief in Delft, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.
