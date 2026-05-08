Scheepvaartblad: Iran zet plan voor tol in Straat van Hormuz door

Economie
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 14:03
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij schepen die door de Straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken.
De autoriteit is in oprichting, ondanks dat een conceptakkoord tussen de VS en Iran over een einde aan de vijandelijkheden nabij zou zijn, zoals het Amerikaanse nieuwsmedium Axios woensdag meldde. De Verenigde Staten hebben zich al meerdere keren uitgesproken tegen het Iraanse plan om tol te heffen. Volgens Trump zou een akkoord ook een einde aan de blokkade van de Straat van Hormuz betekenen. De belangrijke zeestraat is sinds het uitbreken van de Iranoorlog vrijwel gesloten voor de scheepvaart.
Ook vanuit Brussel en de internationale scheepvaartorganisatie IMO klonk onvrede over het Iraanse plan.
