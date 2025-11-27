Deense woonwinkelketen JYSK kent beste jaar ooit in Nederland

BRABRAND (ANP) - De Deense woonwinkelketen JYSK kende afgelopen boekjaar het beste jaar ooit in Nederland. De Scandinavische retailer zag de omzet en het bedrijfsresultaat in Nederland verder groeien in het boekjaar, dat liep tot eind augustus. Ook internationaal werden recordresultaten behaald, meldt het concern.

De omzet in Nederland kwam uit op bijna 203 miljoen euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg daarmee ruim 7 procent. Het bedrijfsresultaat van de Nederlandse retailactiviteiten steeg met 13,7 procent tot meer dan 30 miljoen euro.

In Nederland opende JYSK nieuwe vestigingen in Delft en Harlingen. In totaal telt het bedrijf 104 winkels in Nederland. Volgens Frank Christant, directeur van JYSK Nederland, België en Frankrijk, blijft het concern streven naar minimaal 140 winkels in Nederland. De eerste nieuwe opening staat gepland voor het voorjaar van 2026 aan de Van Bleiswijkstraat in Amsterdam, waar JYSK de plek inneemt van Leen Bakker.