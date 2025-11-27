ECONOMIE
Dodental stijgt na overstromingen en aardverschuivingen Sumatra

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 12:38
anp271125106 1
JAKARTA (ANP/RTR) - Het dodental na de overstromingen en aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sumatra blijft oplopen. De lokale autoriteiten zeggen dat zeker 61 mensen om het leven zijn gekomen.
De reddingswerkzaamheden worden volgens de rampendienst bemoeilijkt door stroomuitval en beschadigde infrastructuur. Ook zijn wegen geblokkeerd als gevolg van de overstromingen en aardverschuivingen, die zijn veroorzaakt door een tropische cycloon. Er wordt met helikopters hulp geleverd.
Zuidoost-Azië kampt de afgelopen tijd met een reeks dodelijke natuurrampen, met slachtoffers in onder meer Thailand en Vietnam.
