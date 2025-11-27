Russen mogen onder eigen vlag weer meedoen aan judowedstrijden

ABU DHABI (ANP) - Russische judoka's mogen vanaf komend weekend weer onder hun eigen vlag meedoen aan internationale wedstrijden. Ook het volkslied mag vanaf de Grand Slam van Abu Dhabi komend weekend weer gespeeld worden, heeft de International Judo Federation (IJF) besloten.

Na de Russische inval van Oekraïne mochten Russische judoka's lang alleen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Dat gold ook voor judoka's van bondgenoot Belarus, maar voor hen kwam al eerder een versoepeling.

"Na recente ontwikkelingen, waaronder de volledige terugkeer van Belarussische atleten, acht de IJF het nu gepast om de deelname van Russische atleten onder gelijke voorwaarden toe te staan. Historisch gezien is Rusland een leidende natie in de judowereld. Met hun volledige terugkeer gaat het niveau van de wedstrijden naar verwachting omhoog", zei de bond in een verklaring.

Poetin

Sergej Solovjoytsjik, de voorzitter van de Russische judobond, "is blij dat de IJF als eerste deze historische beslissing heeft genomen".

Judo is een belangrijke sport voor de Russische president Vladimir Poetin, die de zwarte band haalde in de sport en onder meer erevoorzitter van de IJF was. Na de inval van Oekraïne werd hij al uit zijn functies bij de bond gezet. De IJF kreeg jarenlang veel sponsorgeld uit Rusland.