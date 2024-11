Defensie- en elektronicaconcern Thales verdacht van omkoping

LONDEN (ANP) - Britse en Franse autoriteiten onderzoeken Thales vanwege verdenkingen van omkoping. Dat maakte het Serious Fraud Office (SFO) in het Verenigd Koninkrijk bekend.

De precieze details van de verdenkingen gaf die opsporingsdienst voor grote corruptiezaken niet, maar in juni meldden Franse media op gezag van justitiële bronnen dat het gaat om vermeende omkoping bij de levering van militair materieel in Brazilië. Persbureau Reuters meldt op basis van een ingewijde in Frankrijk dat het onderzoek om een wapencontract in Azië draait.

Een woordvoerder van Thales zegt dat het concern voldoet aan alle nationale en internationale regelgeving en meewerkt aan het onderzoek. Verder commentaar wil het bedrijf niet geven zolang het onderzoek loopt.

Huiszoekingen

Het defensie- en elektronicaconcern is ook erg actief in Nederland, waar ruim 2000 medewerkers voor vestigingen in Hengelo, Eindhoven en Delft werken. In juni werd bekend dat de politie onder andere in Nederland een huiszoeking heeft gedaan, naast huiszoekingen bij Thales in Frankrijk en Spanje.

Het Britse SFO werkt samen met het Franse Parquet national financier, de afdeling voor economische en financiële criminaliteit van het Franse Openbaar Ministerie. "Internationale samenwerking is een cruciale factor in de strijd tegen internationale corruptie", meldt het SFO.