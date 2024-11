Ruime zege handbalsters op Roemenië in Golden League: 41-26

RANDERS (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben in de oefenreeks uit de Golden League ruim gewonnen van Roemenië. De verjongde ploeg van bondscoach Henrik Signell zegevierde in het Deense Randers met 41-26 over de Oost-Europese ploeg. Bij rust leidde Oranje al met 22-14. Dione Housheer werd na afloop uitgeroepen tot beste speelster.

Het Nederlands team handbalt zaterdag tegen Noorwegen en speelt zondag tegen gastland Denemarken. Het zijn de laatste oefenwedstrijden in aanloop naar het Europees kampioenschap in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland. Oranje treft op 29 november in Innsbruck IJsland als eerste tegenstander.

Bondscoach Signell gaf tegen Roemenië aanstormend talent de kans om interlandervaring op te doen. Sarah Dekker, Romee Maarschalkerweerd en Isa Ternede kregen veel speelminuten. Aanvoerster Lois Abbingh werd rust gegund. Alieke van Maurik, ook een van de nieuwkomers, viel geblesseerd uit.

Signell heeft de selectie voor het EK al prijsgegeven. Opvallende afwezigen zijn Estavana Polman, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer en Nikita van der Vliet.