Defensiebedrijf CSG boekt meer omzet na roerig kwartaal

PRAAG (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf CSG, met beursnotering in Amsterdam, heeft mede door een groei in verkoop van defensiesystemen meer omzet geboekt. Dat meldt het bedrijf in zijn kwartaalcijfers. Eerder deze maand kwam CSG nog in opspraak nadat onderzoeksplatform Hunterbrook het bedrijf had beschuldigd van "verfraaiing van cijfers" en "ruzies in de top van het bedrijf".

In de gepresenteerde kwartaalcijfers laat het bedrijf een omzetgroei zien van bijna 14 procent tot 1,5 miljard euro. Het bedrijf zag vooral zijn omzet in defensiesystemen fors stijgen (plus 26,5 procent). De operationele winst van het bedrijf kwam uit op 372 miljoen euro, een stijging van 8,7 procent.

CSG is genoteerd in Amsterdam en is sinds zijn beursgang aanzienlijk aan waarde verloren. Op de dag dat Hunterbrook naar buiten kwam met het rapport van het bedrijf, werd de aandelenhandel tijdelijk stilgelegd waarna het aandeel uiteindelijk 13 procent lager sloot. Bij opening van de beurs steeg CSG met 7 procent na presentatie van de cijfers.