Marathonloopster Brinkman maakt comeback op EK trailrunning

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 9:32
ARNHEM (ANP) - Atlete Nienke Brinkman maakt een verrassende rentree in het trailrunnen. De 32-jarige marathonloopster gaat mee met de Nederlandse ploeg naar het EK in het Sloveense bergplaatsje Kamnik van 5 tot en met 7 juni. Ze komt uit op het onderdeel uphill, een bergloop over 8,9 kilometer met 1280 meter hoogteverschil.
Brinkmans laatste wegwedstrijd was in januari de halve marathon van Egmond, waarin ze als derde finishte. Ze maakte daar een comeback na lang blessureleed en mentale problemen.
Brinkman maakte in 2022 een sensationele entree in de Nederlandse atletiek door in de marathon van Rotterdam een Nederlands record te lopen (2.22.51). Later dat jaar veroverde ze op de EK in München als eerste Nederlandse vrouwelijke atlete een medaille op de marathon (brons).
De in Zwitserland woonachtige atlete maakte, voordat ze marathons op de weg begon te lopen, furore in het trailrunnen, wedstrijden over lange afstanden op onverharde paden in meestal bergachtig gebied. Ze won in 2022 drie klassiekers uit de Golden Trail World Series.
