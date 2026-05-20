Westerwolde: nog geen besluit over nachtelijke opvang Ter Apel

SELLINGEN (ANP) - Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er in de nacht van woensdag op donderdag geen plek voor ze is in de opvang in Ter Apel. Daar is nog geen besluit over genomen, meldt de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt.

In 2022 sliepen honderden nieuwe asielzoekers op het gras buiten de opvang in Ter Apel. Om herhaling te voorkomen, werden daarna sporthallen in omliggende gemeenten gebruikt om mensen de nacht te laten doorbrengen.

Opvangorgaan COA maakte woensdag bekend dat niet iedereen automatisch plek krijgt in de opvang bij het aanmeldcentrum. Binnen is het te druk. Kwetsbare asielzoekers krijgen daarom voorrang. Westerwolde overlegt woensdagochtend over de situatie.