Defensiebedrijf CSG ontkent beschuldigingen opgeklopte cijfers

PRAAG (ANP) - Het Tsjechische defensiebedrijf CSG, met een beursnotering in Amsterdam, is het "sterk oneens met de gepresenteerde conclusies en beweringen" in een rapport van Hunterbrook. Dit onderzoeksplatform met investeringsactiviteiten maakte maandag bekend dat de defensieleverancier zijn cijfers over verkopen zou hebben verfraaid. Ook zouden er ruzies in de top van het bedrijf spelen.

"Het artikel bevat onjuistheden, selectieve interpretaties en verkeerde weergaven", maakte CSG bekend nadat het aandeel maandag ruim 13 procent lager sloot. "In het bijzonder wijst CSG elke suggestie van de hand dat het prospectus of latere informatieverstrekking onvolledig of misleidend zou zijn. Het bedrijf staat achter de integriteit en nauwkeurigheid van de documentatie rond de beursgang en alle communicatie daarna. Deze stukken zijn opgesteld met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de geldende wettelijke en regelgevende vereisten", stelt CSG.

Het bedrijf geeft verder aan zijn strategie te blijven uitvoeren, "ondersteund door solide operationele prestaties en een sterke vraag" naar zijn producten. "CSG bestudeert het artikel momenteel zorgvuldig en behoudt zich alle rechten voor", vervolgt het concern.

CSG is sinds de beursgang in januari bijna 40 procent van zijn beurswaarde verloren. Het bedrijf, geleid door de Tsjechische miljardair Michal Strnad, produceert onder meer militaire voertuigen, systemen voor luchtverkeersleiding en munitie.