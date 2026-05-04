Haribo verkoopt meer snoep dan ooit, mogelijk door dure chocolade

GRAFSCHAFT (ANP/DPA) - Haribo heeft afgelopen jaar meer snoep verkocht dan ooit. Volgens het Duitse bedrijf komt dat doordat mensen vaker voor andere zoetigheden dan chocolade kiezen door de hoge cacaoprijs. In de Benelux riep Haribo vorig jaar colasnoepjes terug nadat in Nederland in enkele snoepjes cannabis was aangetroffen, maar die gebeurtenis heeft wereldwijd ogenschijnlijk weinig impact gehad.

Haribo's verkopen stegen vorig jaar met 4,5 procent tot een nieuw recordniveau, zei commercieel directeur Herwig Vennekens tegen zakenkrant Handelsblatt. Ongeveer een kwart daarvan kwam door de introductie van nieuwe producten, zoals de zure Pico-Balla en Super Wummis. Het bedrijf zegt zijn marktaandeel verder te hebben uitgebreid met het aantrekken van nieuwe klanten, vooral onder 20- tot 39-jarigen.

"Fruitsnoepjes zijn ook steeds vaker te vinden in kerstsokken en paaspakketten in plaats van chocolade", verklaarde Vennekens tegenover Handelsblatt. Haribo is verkrijgbaar in bijna tweehonderd landen.