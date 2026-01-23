Defensiebedrijf CSG opent hoger op eerste handelsdag in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Czechoslovak Group (CSG) is vrijdag hoger geopend op de eerste handelsdag van het Tsjechische defensiebedrijf op de Amsterdamse beurs. Het aandeel CSG opende op 32 euro. In de afgelopen dagen werden de aandelen al aangeboden aan pensioenfondsen en andere grote investeerders zoals vermogensbeheerders tegen een vaste prijs van 25 euro per stuk.

De in Praag gevestigde fabrikant van gepantserde voertuigen en munitie haalde daarmee 3,3 miljard euro op. Particuliere beleggers konden vrijdag op de eerste handelsdag pas instappen tegen de koers die door de markt wordt bepaald. Na ongeveer twintig minuten handelen noteerde het aandeel op 31,25 euro.

Het is de grootste beursgang ooit voor een puur defensiebedrijf en de grootste beursgang in Amsterdam in meer dan tien jaar.