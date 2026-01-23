ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensiebedrijf CSG opent hoger op eerste handelsdag in Amsterdam

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 9:42
anp230126065 1
AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Czechoslovak Group (CSG) is vrijdag hoger geopend op de eerste handelsdag van het Tsjechische defensiebedrijf op de Amsterdamse beurs. Het aandeel CSG opende op 32 euro. In de afgelopen dagen werden de aandelen al aangeboden aan pensioenfondsen en andere grote investeerders zoals vermogensbeheerders tegen een vaste prijs van 25 euro per stuk.
De in Praag gevestigde fabrikant van gepantserde voertuigen en munitie haalde daarmee 3,3 miljard euro op. Particuliere beleggers konden vrijdag op de eerste handelsdag pas instappen tegen de koers die door de markt wordt bepaald. Na ongeveer twintig minuten handelen noteerde het aandeel op 31,25 euro.
Het is de grootste beursgang ooit voor een puur defensiebedrijf en de grootste beursgang in Amsterdam in meer dan tien jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

mario

Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Loading