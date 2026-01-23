Fastned leent tot 200 miljoen euro, deels van overheid

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse uitbater van laadstations voor elektrische auto's, Fastned, heeft maximaal 200 miljoen euro aan nieuwe financiering opgehaald. Het geld komt van een bankenconsortium bestaande uit overheidsinvesteringsfonds Invest-NL, ABN AMRO, ING, Rabobank en het Franse Crédit Agricole en is bedoeld om de uitbreiding van het aantal snellaadstations te versnellen.

De financiering bestaat in eerste instantie uit 100 miljoen euro voor nieuwe snellaadstations in België en Zwitserland. Daarbij hoort de optie om nog eens 100 miljoen euro te lenen voor het uitbreiden van het aantal snellaadpunten in andere Europese landen. De lening loopt vijf jaar.

Sinds de oprichting in 2012 heeft Fastned naar eigen zeggen in totaal meer dan 740 miljoen euro aan financiering opgehaald. Het beursgenoteerde bedrijf zou daarmee een van de best gefinancierde laadbedrijven in Europa zijn. Fastned heeft ruim 400 snellaadstations, waaronder in Nederland, en wil in 2030 duizend laadstations hebben.