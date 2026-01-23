ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prins Bernhard en prinses Annette scheiden na 25 jaar huwelijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 10:21
anp230126071 1
Prins Bernhard en prinses Annette gaan scheiden na 25 jaar huwelijk. Dat doen ze "in goed overleg en met wederzijds respect", meldt het paar via de Rijksvoorlichtingsdienst. "We blijven samen de zorg dragen voor onze drie kinderen. Desondanks blijft het een moeilijke stap. We doen daarom een beroep op ieders begrip en respect voor onze privacy." Ze ondertekenen met Bernhard van Oranje en Annette Sekrève.
De tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven trouwde met de psychologe in 2000. Samen kregen ze Isabella (2002), Samuel (2004) en Benjamin (2008).
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

mario

Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Loading