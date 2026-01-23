Prins Bernhard en prinses Annette scheiden na 25 jaar huwelijk

Prins Bernhard en prinses Annette gaan scheiden na 25 jaar huwelijk. Dat doen ze "in goed overleg en met wederzijds respect", meldt het paar via de Rijksvoorlichtingsdienst. "We blijven samen de zorg dragen voor onze drie kinderen. Desondanks blijft het een moeilijke stap. We doen daarom een beroep op ieders begrip en respect voor onze privacy." Ze ondertekenen met Bernhard van Oranje en Annette Sekrève.

De tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven trouwde met de psychologe in 2000. Samen kregen ze Isabella (2002), Samuel (2004) en Benjamin (2008).