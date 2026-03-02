Defensiebedrijven winnen op Wall Street door onrust Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - Defensiebedrijven eindigden maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran die in het weekend begonnen en de vergeldingsaanvallen van Iran.

Amerikaanse defensiebedrijven als Lockheed Martin, Northrop Grumman en Kratos Defense wonnen tot 6 procent. Palantir Technologies steeg 5,8 procent. De AI-technologie van het bedrijf wordt onder meer gebruikt door veiligheidsdiensten. Axon Enterprise, dat bijvoorbeeld wapens ontwikkelt, klom 5,5 procent.

De beursgraadmeters lieten kleine veranderingen zien. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent naar 48.904,78 punten. De brede S&P 500-index steeg een fractie tot 6881,62 punten. Techbeurs Nasdaq klom 0,4 procent op 22.748,86 punten.