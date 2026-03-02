ECONOMIE
Politie deelt foto moordverdachte Herkenbosch vanwege lot moeder

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 22:13
anp020326235 1
ROERMOND (ANP) - De politie heeft een foto vrijgegeven van Daniel B. De Duits-Poolse man zit vast voor het doden van de 66-jarige Paul Vossen in het Limburgse Herkenbosch. Politie en justitie vermoeden dat hij ook betrokken is bij de vermissing van zijn moeder. Met het vrijgeven van zijn foto hopen ze dat mensen zich melden met meer informatie over wat er met haar is gebeurd.
Vermoed wordt dat de moeder, die 69 was toen ze een jaar geleden verdween, door geweld om het leven is gekomen en dat haar zoon daarin de hand heeft gehad. Een woordvoerster van de politie laat in het programma Opsporing Verzocht weten dat vrijgave van de foto uitzonderlijk is.
In een opslag van de 49-jarige zoon in Duitsland zijn plastic zakken gevonden met daarin een laken, kussen, shirt en delen van een matras met "grote hoeveelheden bloed" van de moeder. Verder zijn in het onderzoek ook scheppen en een hark gevonden, die mogelijk gebruikt zijn om de vrouw te begraven.
Moord
Vossen werd in september gedood in de tuin van zijn huis aan de Landelaan. De politie arresteerde B. tien dagen later in Montfort (Limburg). Hij ontkent. Het moordwapen lijkt nog niet te zijn gevonden, zei het OM eerder dit jaar tijdens een eerste inleidende zitting. Wat precies het motief is geweest, staat nog niet vast.
De moeder van de verdachte leidde een rondtrekkend bestaan en verbleef onder meer in Nederland, Polen, Duitsland, Portugal en Zwitserland. De politie zei eerder er al rekening mee te houden dat de vrouw ergens begraven is. Inwoners van Herkenbosch en Montfort werden opgeroepen om in de bossen alert te zijn op "verstoringen" in de grond.
