Rubio: hoop dat Iraniërs de regering kunnen omverwerpen

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zegt te hopen dat het Iraanse volk de regering omver kan werpen. Hij zei ook dat Iran onder de huidige machthebbers een enorm risico vormt.

"Wij hopen dat het Iraanse volk deze regering kan omverwerpen en een nieuwe toekomst voor dat land kan opbouwen. We zouden het geweldig vinden als dat mogelijk is", vertelde Rubio aan verslaggevers. "Maar het doel van deze missie is de vernietiging van hun ballistische raketcapaciteiten en hun maritieme capaciteiten."

Rubio had het over onder meer de vergeldingsaanvallen van Iran sinds dat land wordt aangevallen door de VS en Israël. Het land is in staat aanvallen uit te voeren, terwijl het al jaren gebukt gaat onder internationale sancties, benadrukte Rubio. "Stel je voor hoe dat is over een jaar. Of anderhalf jaar. De capaciteiten die ze zouden hebben om ons schade toe te brengen. Dat is een onaanvaardbaar risico."

Preventieve aanval

Hij zei dat de VS Iran "preventief" hebben aangevallen, nadat zij hadden vernomen dat bondgenoot Israël van plan was toe te slaan. Dit besluit was volgens hem "belangrijk voor de veiligheid van de wereld". Rubio zei dat de Israëlische aanvallen zouden hebben geleid tot vergeldingsacties tegen Amerikaanse troepen. De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël.

Rubio haalde uit naar het Iraanse regime en de gedode leider Ali Khamenei. Hij sprak van "radicale geestelijken" wiens "theologische opvattingen apocalyptisch van aard zijn". Ook zei hij dat de president en hijzelf graag nieuwe machthebbers in Iran willen zien. Belangrijk is dat "wie er ook over een jaar aan de macht is, diegene geen ballistische raketten of drones heeft om ons te bedreigen", aldus de minister.