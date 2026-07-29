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Defensieconcern Rheinmetall boekt grootste omzetgroei ooit

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 16:19
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DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim twee derde vergeleken met drie maanden eerder dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Ook het aantal bestellingen nam verder toe.
Het orderboek staat nu boven de 80 miljard euro, tegenover 73 miljard aan het einde van het eerste kwartaal. Er kwamen onder meer grote bestellingen uit Roemenië en van de Duitse thuismarkt. Het orderboek groeide ook doordat het Rheinmetall niet altijd meer lukt bestellingen snel af te leveren.
In juni was er een tegenvaller toen de Duitse regering afzag van een opdracht van zes fregatten. Rheinmetall zei eerder deze maand dat dit voor dit jaar een tegenvaller van maximaal 300 miljoen euro oplevert. Het bedrijf uit Düsseldorf sprak woensdag geen nieuwe verwachting uit voor dit kalenderjaar.
De omzet van Rheinmetall groeide tot 3,3 miljard euro. De winst uit de normale bedrijfsvoering kwam uit op 562 miljoen euro.
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