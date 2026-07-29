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Verdachte dodelijke aanrijding Vogelwaarde ging vaker in de fout

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 16:15
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VOGELWAARDE (ANP) - De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval op 11 juni in het Zeeuwse Vogelwaarde beging eerder al "meerdere malen grove verkeersovertredingen". Volgens de rechtbank ging de man, die is geboren in Litouwen, "keer op keer" in de fout en bracht hij daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar. De verdachte heeft "kennelijk weinig zelfinzicht" in zijn rijgedrag, staat in een woensdag gepubliceerd verslag van de raadkamer van de rechtbank.
Op de dag van het ongeluk reed hij in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet naar behoren werkte. Daarvoor brandde een waarschuwingslampje. Toch stapte hij volgens de rechtbank in die auto en reed hij met hoge snelheid door de bocht waar hij van de weg raakte.
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