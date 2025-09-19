ECONOMIE
Delen failliete Paardekooper naar Zweedse onderneming

Economie
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 12:31
DEN HAAG (ANP) - Delen van het failliete verpakkingsbedrijf Paardekooper gaan over naar een Zweedse onderneming. Dit bedrijf, OptiGroup, mag van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de overname van de voedsel-, retail-, industrie- en serviceactiviteiten van Paardekooper al in gang zetten voor officiële goedkeuring van de toezichthouder, omdat Paardekooper kampt met financiële problemen.
Normaal gesproken mogen bedrijfsonderdelen nog niet worden samengebracht voordat de ACM de overname heeft goedgekeurd. Maar veel verpakkingen die Paardekooper levert zijn op bestelling gemaakt en de bestaande voorraad dreigt verloren te gaan als de distributie stopt, volgens de partijen. Ook dreigt verlies van omzet en klanten en de leegloop van personeel.
Als de doorstart niet op zeer korte termijn plaatsvindt, wordt "onherstelbare schade" aan Paardekooper toegebracht, vindt ook de ACM.
De toezichthouder gaat nog onderzoek doen naar de overname. OptiGroup heeft in Nederland al verpakkingsactiviteiten.
