Zeker 75 doden in Soedan na droneaanval op moskee

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 12:26
EL-FASHER (ANP/AFP) - Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp nabij de West-Soedanese stad el-Fasher zijn zeker 75 doden gevallen, melden hulpdiensten. De drone van rebellengroep Rapid Support Forces (RSF) raakte een moskee waar men bijeen was voor het ochtendgebed. De RSF heeft de aanval nog niet bevestigd. Communicatie met de buitenwereld is niet mogelijk vanuit de stad.
El-Fasher, de laatste grote stad in de regio Darfur die nog onder controle staat van het staatsleger, wordt al anderhalf jaar belegerd. Op satellietbeelden van de universiteit van Yale is te zien hoe de RSF op meerdere fronten vooruitgang boekt.
Het Oost-Afrikaanse land wordt drie jaar geteisterd door oorlog. Op plaatsen waar RSF de macht heeft, worden onder meer gerichte aanvallen op minderheden gemeld.
Donderdag meldde het VN-kantoor voor mensenrechten een sterke stijging van het aantal burgerdoden in Soedan te zien, met name in de regio Darfur. In het eerste kwartaal van 2025 ging het om bijna 3400 burgers.
