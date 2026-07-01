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Delen van geschrapte Duitse fregatten door Damen waren al klaar

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 19:17
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GORINCHEM (ANP) - Delen van de eerste F126-fregatten die scheepsbouwer Damen voor de Duitse overheid zou bouwen, waren al klaar om in elkaar gezet te worden. Dat meldt het Nederlandse bedrijf woensdag, nadat Duitsland de bouw van de zes fregatten vorige week schrapte. Hetzelfde geldt volgens Damen voor systemen en componenten van leveranciers.
Vanwege grote vertraging en veel hogere kosten besloot de Duitse regering het hoofdaannemerschap over te dragen aan een ander bedrijf. Duitsland wil nu acht marinevaartuigen aanschaffen van de Duitse scheepsbouwer TKMS.
Damen meldt dat het momenteel de gevolgen van het "onverwachte" besluit in kaart brengt en wil met de Duitse overheid in gesprek gaan over "een ordentelijke afwikkeling van het project".
De schepen zouden volgens Damen volledig op Duitse werven worden gebouwd en onderdelen bevatten van toeleveranciers uit onder meer Duitsland en Frankrijk.
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