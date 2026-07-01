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Tennisser Van de Zandschulp na vijfsetter klaar op Wimbledon

Sport
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 19:15
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LONDEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de derde ronde op Wimbledon te bereiken. De nummer 54 van de wereldranglijst verloor met 0-6 6-4 3-6 6-3 6-7 (5) van de Rus Roman Safioellin, de mondiale nummer 132.
Voor Van de Zandschulp (30) was het de vijfde keer in zes jaar tijd dat hij op Wimbledon in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Bij zijn enige andere deelname in 2022 haalde hij de vierde ronde.
Van de Zandschulp had maandag zijn eerste partij gewonnen van de Amerikaan Aleksandar Kovacevic. Hij verzekerde zich van de winst door de laatste acht games van de wedstrijd te winnen. Tegen Safioellin gebeurde het tegenovergestelde in de eerste acht games. Hij wist in de eerste set slechts 4 punten te pakken op zijn eigen service, waarna hij in de tweede set ook meteen werd gebroken.
De Nederlander herpakte zich knap en trok alsnog de stand in sets gelijk (1-1), maar Safioellin herstelde de marge in de derde set met een enkele break op 3-2. Van de Zandschulp kwam weer langszij door de vierde set te winnen (2-2), waarna een supertiebreak nodig was in de vijfde set. Safioellin was daarin met 10-5 te sterk.
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