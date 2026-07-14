Delivery Hero bevestigt overnamegesprekken met Uber

BERLIJN (ANP) - Het Amerikaanse Uber voert vergevorderde gesprekken over de overname van de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero. Dat bevestigde het in Berlijn gevestigde Delivery Hero dinsdag, nadat persbureau Bloomberg eerder op basis van ingewijden over de gesprekken had bericht.

Uber wil mogelijk al deze week een deal sluiten met Delivery Hero. De overeenkomst zou het bedrijf waarschijnlijk aanzienlijk hoger waarderen dan de huidige beurswaarde van de onderneming, zeggen bronnen.

De aandelen van Delivery Hero zijn dit jaar met ongeveer 62 procent gestegen, waardoor het bedrijf een beurswaarde heeft van 11,2 miljard euro. Uber heeft inmiddels al een belang van bijna 25 procent in het bedrijf opgebouwd.

Uber deed Delivery Hero eerder een bod van 33 euro per aandeel, maar dat vonden beleggers onvoldoende. Ook de in Amsterdam genoteerde internetinvesteerder Prosus bezit een aanzienlijk belang in Delivery Hero. Het aandeel ging dinsdag in Frankfurt bijna 6 procent omhoog tot 39,10 euro.