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Zes aanhoudingen om bosbrand bij Fontainebleau

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 19:09
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FONTAINEBLEAU (ANP/AFP) - Sinds de bosbrand bij Fontainebleau zondag is uitgebroken zijn zes mensen aangehouden verdacht van betrokkenheid bij het ontstaan van de brand.
Onder hen is volgens Franse media een lid van de vrijwillige brandweer die net als een tweede aangehouden persoon erkend heeft betrokken te zijn geweest. De vrijwillige brandweerman heeft bekend een brandje te hebben gesticht. De ander zegt dat er sprake was van een weggegooide sigaret.
De minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez heeft al te kennen gegeven dat hij kwade opzet vermoedt. Er zijn twee branden uitgebroken in de voormalige koninklijke bossen 70 kilometer ten zuidoosten van Parijs. De bosbranden hebben inmiddels ruim 2000 hectare getroffen. Honderden brandweerlieden bestrijden het vuur en worden onder meer bijgestaan door militairen en blusvliegtuigen.
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