Delta Air Lines vreest nog enkele dagen impact van computerstoring

ATLANTA (ANP/RTR) - Delta Air Lines verwacht dat het nog enkele dagen duurt voordat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is hersteld van de wereldwijde computerstoring die vrijdag vluchten over de hele wereld in de war bracht. Sinds vrijdag zijn al meer dan 4000 Delta-vluchten geannuleerd. Delta heeft nog altijd last van de storing, die bij veel andere maatschappijen inmiddels niet meer voor problemen zorgt.

Topman Ed Bastian bood eerder al zijn excuses aan, omdat reizigers zo zijn gedupeerd tijdens het drukste reisweekend van de zomer. De topman legde de schuld bij het "aanzienlijke aantal" bedrijfsprocessen dat afhankelijk is van het Windows-besturingssysteem van Microsoft. De storing van vrijdag werd veroorzaakt door een fout in een automatische update van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike voor deze systemen.