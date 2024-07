Hamas en Fatah tekenen samen verklaring met oproep tot eenheid

BEIJING (ANP/AFP) - Afgevaardigden van de Palestijnse beweging Hamas en de partij Fatah hebben samen met andere Palestijnse groeperingen een overeenkomst en oproep voor nationale eenheid ondertekend. De Palestijnse partijen hebben op uitnodiging van China met elkaar gesproken in Beijing.

Volgens een topman van Hamas, Musa Abu Marzuk, zijn alle deelnemers aan de gesprekken in de Chinese hoofdstad "toegewijd aan de nationale eenheid".

De seculiere Fatah, die de Palestijnse Nationale Bevrijdingsbeweging (PLO) domineert, heeft lange tijd de Palestijnse politiek bepaald. Na het sluiten van de Oslo-akkoorden (1993) en de erkenning van Israël kwam daar de klad in. Toen in 2005 en 2006 verkiezingen werden gehouden, won de Fatah-leider Mahmoud Abbas de presidentsverkiezingen, maar Hamas won ruim de parlementsverkiezingen. Hamas of de Islamitische Verzetsbeweging is een uit de Egyptische Moslimbroederschap voortgekomen beweging uit de Gazastrook. Daar raakten Hamas en Fatah na de stembusgang in conflict en de radicale Hamas nam er de macht over. Sindsdien zijn de twee partijen bittere rivalen.

Chinese diplomaten slaagden er in maart vorig jaar tot veler verrassing in de aartsvijanden Iran en Saudi-Arabië nader tot elkaar te brengen. De twee hervatten toen hun diplomatieke betrekkingen.