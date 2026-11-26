WALLDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse softwareconcern SAP heeft te maken met een IT-beveiligingsincident. Dat meldt het Duitse blad Der Spiegel op basis van een intern bericht aan medewerkers. Volgens het medium zou daarbij mogelijk gebruikgemaakt zijn van kunstmatige intelligentie (AI).

SAP laat in een reactie aan Der Spiegel weten dat het "de nodige maatregelen heeft genomen om zijn klanten te beschermen en de veiligheid van zijn diensten te waarborgen". Volgens SAP zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor toegang tot bedrijfsgegevens van klanten.

Wereldwijd heeft SAP meer dan 110.000 mensen in dienst. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Nederland.