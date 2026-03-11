ECONOMIE
AVROTROS boycot ESF, deze twee BN'ers springen in het gat

Cultuur
door Redactie
woensdag, 11 maart 2026 om 9:18
bijgewerkt om woensdag, 11 maart 2026 om 10:12
Jeroen Kijk in de Vegte en Henry Schut verzorgen dit jaar voor de NPO het Nederlandse commentaar tijdens het Eurovisie Songfestival in Wenen. Het duo vervangt de vaste commentator Cornald Maas, die zich na de boycot door AVROTROS terugtrok.
In december werd bekend dat Nederland dit jaar niet meedoet aan het songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. AVROTROS, die normaal gesproken de Nederlandse deelname verzorgt, gaf daarbij als reden het menselijke leed in Gaza, de onderdrukking van de persvrijheid en inmenging van de Israëlische regering in de editie van vorig jaar.
De NPO vroeg daarna de NOS en NTR om de uitzendingen rond het songfestival te verzorgen. Tijdens voorbeschouwingen voorafgaand aan de halve finales en finale is ook aandacht voor de gevoeligheden rondom het songfestival. Dat gebeurt vanuit de studio in Hilversum maar ook met bijdragen vanuit Wenen. Volgens de NPO "is er ruimte voor journalistieke duiding, de verschillende perspectieven en maatschappelijke gevoeligheden die rond deze editie leven en natuurlijk ook voor de muzikale competitie".
Het is voor het eerst sinds 2013 dat Maas niet te horen zal zijn als commentator bij het evenement.

