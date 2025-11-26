Derde stakingsdag België voelbaar in ov, haven en op vliegveld

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De derde en laatste dag van een stakingsactie in België is voelbaar in het openbaar vervoer, op luchthaven Brussels Airport en in de haven van Gent. In het Gentse havengebied staan stakers op bruggen en rotondes, wat hinder oplevert voor het scheeps- en autoverkeer.

Eerder was al bekend dat er door de staking geen vluchten zouden vertrekken vanaf Brussels Airport. Ook zijn er 110 aankomende vluchten geannuleerd, 93 binnenkomende vluchten kunnen wel doorgaan. "Alles verloopt zoals gepland", aldus een woordvoerder van de luchthaven.

De staking levert al drie dagen hinder op voor het openbaar vervoer. Op woensdag rijden drie op de vijf intercity's in België, wat ook hinder voor het internationale treinverkeer oplevert. Nederlandse reizigers wordt aangeraden de reisplanner te checken. Ook rijden minder bussen en trams in heel België.

De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB staken uit onvrede over hervormingsplannen van de regering.