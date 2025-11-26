Celstraf geëist tegen oud-premier Zuid-Korea om noodtoestand

SEOUL (ANP/RTR) - Een Zuid-Koreaanse speciaal aanklager heeft vijftien jaar cel geëist tegen voormalig premier Han Duck-soo. De politicus wordt medeplichtigheid verweten aan het uitroepen van de militaire noodtoestand door toenmalig president Yoon Suk-yeol.

Yoon stortte zijn land eind vorig jaar in politieke chaos toen hij na conflicten met de oppositie probeerde het parlement buitenspel te zetten. De oud-president riskeert nu een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf als "leider van een opstand".

Zijn voormalige minister-president Han krijgt het verwijt dat hij destijds niet ingreep. Hij had als kopstuk binnen de regering de plicht om dergelijk machtsmisbruik een halt toe te roepen, vinden de aanklagers.

Verklaring Han

De 76-jarige Han, een ervaren technocraat, benadrukt zelf dat hij de plannen van Yoon niet steunde. "Op het moment dat de president zei dat hij die avond de staat van beleg zou uitroepen, was ik met stomheid geslagen."

Een uitspraak in de zaak wordt 21 januari verwacht.