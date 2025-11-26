'Realistische deepfakes verspreiden misleidende gezondheidsclaims over supplementen'

"Er verschijnen steeds meer deepfakes waarin artsen en bekende Nederlanders op overtuigende wijze voedingssupplementen lijken aan te prijzen", zegt expert Marianne van Geest van het Informatiecentrum Voedingssupplementen en Gezondheid (IVG) tegen ANP. "Deze video’s zijn vaak zo realistisch gemaakt dat veel mensen ze niet als nep herkennen. Dat maakt ze gevaarlijk omdat consumenten kunnen worden verleid tot het kopen van producten die worden gepresenteerd als een soort wondermiddel of zelfs onveilig zijn. Deepfakes creëren een schijn van autoriteit en betrouwbaarheid, terwijl de informatie erachter volledig verzonnen kan zijn.

Misinformatie over voedingssupplementen vormt een risico voor de volksgezondheid. Door de misleidende claims krijgen mensen een verkeerd beeld van wat supplementen daadwerkelijk kunnen doen. Supplementen zijn bedoeld om voedingsstoffen aan te vullen en om de gezondheid te ondersteunen. Het zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden gepresenteerd.

Misleiding

Bovendien is het in Nederland niet toegestaan dat artsen reclame maken voor voedingssupplementen. Toch zien we dat in deepfakevideo’s artsen gezondheidsproblemen koppelen aan snelle oplossingen, wat mensen op het verkeerde been zet. Dit soort uitspraken kan dus een signaal zijn dat er iets niet klopt.

Handhaving op misleidende medische claims is erg belangrijk. Autoriteiten moeten optreden tegen partijen die deepfakes voor reclame inzetten, maar mensen hebben zelf ook een belangrijke rol. Wanneer een supplement als medicijn of als oplossing voor allerlei aandoeningen wordt gepresenteerd, waar ze niet voor zijn bedoeld, moeten de alarmbellen rinkelen.

Het is belangrijk dat mensen weten waar ze betrouwbare en onafhankelijke informatie over voedingssupplementen kunnen vinden. Bij het Informatiecentrum Voedingssupplementen en Gezondheid vindt men onafhankelijke informatie en kan men bij twijfel informatie checken. Misleidende deepfakes schaden niet alleen consumenten, maar zetten ook voedingssupplementen onterecht in een negatief daglicht."